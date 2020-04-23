شوقي علام: الإنفاق على العمالة غير منتظمة أفضل عند الله من الحجة النافلة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنه تم إيقاف مناسك العمرة هذا العام ومن يتبرع بأموال العمرة للفقراء يأخذ أجرًا أعلى من أداء العمرة، كما أن العناية بالفقراء والمساكين عبادة أشد قبولا عند الله، فالعمالة غير المنتظمة والفقراء والمساكين يحتاجون لتلك الأموال، ويجب الاستثمار في العبادة، وتوجيه جزء من أموال العمرة للعمالة غير المنتظمة.

وشدد علام، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، على ضرورة تحقيق التكافل والتعاون بين المواطنين لكون إنقاذ إنسان له منزلة عظيمة، مؤكدًا أن مبادرة توجيه أموال العمرة بعد تعليقها أمر رائع وأقره كافة العلماء والفقهاء في الظروف الخاصة، ونحن نواجه ظرفا استثنائيا في ظل مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح مفتي الديار المصرية، أن الإنفاق على الفقراء أولى من العمرة النافلة، فإذا كنا نمتلك شغفا بأداء العمرة فلماذا لا نستثمر في العبادة لأن المنفعة التي سنجنيها من عبادة الانفاق منفعة متعدية، والقاعدة الفقهية واضحة إن إنقاذ الإنسان له رتبة عالية عند المولى، مؤكدًا أن هناك في مصر مؤسسات قوية وصاحبة ثقة في توصيل الأموال للمستحقين منها تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات المصري الذي يشرف عليه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكثير من الجمعيات.

وأشار إلى أن الحج النافلة ليس فريضة والإنفاق على الفقراء والمساكين أولى بقرار الفقهاء الأربعة، نحن نريد ثقافة التعاون والجميع يأخذ بيد الآخر ونحن في ظرف الشدة، مفتيًا بجواز تقديم زكاة المال للعام القادم، فالكثير من العلماء يجيزون بأنه لا مانع من تقديم الزكاة لتحقيق مصلحة شرعية.