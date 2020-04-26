اليوم.. استئناف العمل بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق لتقديم 6 خدمات فقط

تستأنف مكاتب الشهر العقاري، اليوم، عملها بعد قرار رئيس الوزراء بعودة العمل لها، وقرار وزير العدل، بتحديد 6 خدمات يقدمها الشهر العقاري ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.

وتقدم مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، 6 خدمات هي "إثبات التاريخ للمحررات، التصديق على الدفاتر التجارية، محضر إيداع وصية مغلقة، محضر فتح وصية مغلقة، التوكيل الخاص بصرف المعاش، والإقرارات".

كما تستأنف المحاكم، جلسات قضايا إعلام الوراثة، تنفيذا لقرار وزير العدل.

ووجه المسشار عمر مروان وزير العدل، بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية داخل مقار الشهر العقاري والمحاكم، وأهمها ضرورة ارتداء الكمامة لجميع المترددين على مقار الشهر العقاري والمحاكم، وترك المسافة اللازمة بين المتواجدين بتلك المقرات من الموظفين والجمهور.

وطالب وزير العدل، القائمين بإدارة مقرات الشهر العقاري باتباع هذه التعليمات، حفاظا على سلامة المواطنين.