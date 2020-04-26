شركتي جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تخدم 44 حي ومدينة ومركز

تخدم شركتي جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، 44 حي ومركز ومدينة، بنطاق محافظات القاهرة الكبرى الثلاث "القاهرة- الجيزة- القليوبية"، منها 21 حي يقع في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، و23 حي ومدينة ومركز، في نظاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

-الاحياء التي تقع في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، هي أحياء "شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

-جزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية".

-والأحياء التي تقع في نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء:

أحياء "عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكى، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادى، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة".