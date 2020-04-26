الحلقة الثانية من لعبة النسيان.. جلسات علاج نفسي لدينا الشربيني

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل لعبة النسيان، في إطار شيق، حيث بدأت بإخبار "زينب"، التي تجسد دورها رجاء الجداوي، للطفل "يحيى"، بأن والدته "رقية" عادت للحياة مرة أخرى، بعد إفاقتها من الغيبوبة التي استمرت 4 أشهر.

وخلال الحلقة، يطلب الطفل زيارة والدته والذهاب إليها، داخل المستشفى، لكن جده لوالده "يحيى الصرفي" الذي يجسد دوره محمود قابيل، يمنعه من تلك الزيارة، حيث أنه يكره زوجة ابنه "رقية"، وذلك لتسببها في مقتل ابنه الكبير "أمجد".

وتتوالى الأحداث، حيث تستمر رقية في الخضوع لجلسات العلاج النفسي، على يد الطبيبة المختصة بعلاجها "بهيرة" والتي تجسد دورها إنجي المقدم.

وتحاول "بهيرة"، مساعدة دينا الشربيني في تذكر تفاصيل حياتها قبل دخولها في الغيبوبة التي استمرت 4 أشهر، بعد مقتل زوجها وعشيقها أمام عينيها.

وتنتهي أحداث الحلقة، بذهاب "نادر"، شقيق زوج "رقية" إليها داخل المستشفى، موجها لها تهمة خيانتها الزوجية لأخيه مرة أخرى، مع الفنان أحمد داود.

مسلسل لعبة النسيان، يعرض على MBC مصر الساعة 12 من منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساءً.

وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 صباحًا، والإعادة الساعة 2 عصرًا، والساعة 8 مساءً.

يشارك في بطولة العمل، دينا الشربيني، أحمد داود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، أسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.