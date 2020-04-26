الحلقة الثانية من "النهاية".. الأمن يكشف سر "زين" وملثمون ينقذونه

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل "النهاية"، للفنان يوسف الشريف، والذي يجسد فيه شخصية "زين"، بتجول أحد الرجال في أحد ضواحي مدينة القدس، لتقوم أحد أجهزة التكنولوجيا المخصصة للمراقبة بالتعرف على وجهه، لتعطي إشارة للأمن بالقبض عليه، كونه مجهول الهوية، ثم تنتقل أحداث الحلقة للمشهد الثاني على حديث "زين" مع أصدقائه في العمل عن التحقيق معه، لينصحه صديقه في العمل الذي يجسد شخصيته الفنان محمد جمعة، أن يقدم تنازلات حتى تقتنع إدارة العمل بالمشروع الخاص به.

ويبدأ مشهد آخر، باستعادة "عزيز" والذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل، لوعيه في منزل "صباح" والتي تؤدي دورها الفنانة سهر الصايغ، بعدما تتبعها في الحلقة السابقة لمنزلها، ليكتشف أنها تقوم بصناعة إنسان آلى يشبه شخصية "زين" ، وتسأله "إنت عايز إيه؟" ليرد عليها عزيز: "أنا عايز ألحق المصيبة قبل ما تحصل، اللى انتي هتعمليه ده هيخرب الدنيا"، ثم يسألها: "مين الإنسان الآلي ده؟" لترد عليه صباح: "اتجوز واحدة خدته مني، وأنا قابلته قبلها، وقررت أتنازل لها عن الأصل واحتفظ أنا بالصورة" .

ويقتحم صبي "عزيز" منزل "صباح" لكي ينقذه منها، ويقوم بفكه ثم يطلب "عزيز" من صبيه أن يتركهم، ثم تطلب منه "صباح" أن يساعدها في استكمال عمل الإنسان الآلي.

وفي مشهد آخر، يخبر أحد رجال الأمن الذي يراقب "زين"، الضابط مؤنس "أحمد وفيق"، أن "زين" يذهب إلى مطعم ويجلس هناك بالساعتين.

ويقرر "مؤنس" إرسال طائرة مراقبة خلف المطعم ليكتشف أنه مركز تعليمي، ويعلم مشرف المركز بالمراقبة فيطلب من الأطفال أن يخفوا جميع الكتب التعليمية، وعند ذهاب "زين" إلى المركز التعليمي، يظهر عدد من الرجال الملثمين لإنقاذ "زين" من أيدي رجال الأمن، لتنتهي الحلقة الثانية من مسلسل "النهاية" بإنقاذ "زين" من بين أيدي رجال الأمن.

مسلسل "النهاية" يعرض على قناة ON E، الساعة 10:15 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وتعد تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.