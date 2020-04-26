مينا فيلب مصاب في أحداث الاتحادية: "الاختيار" يوثق تضحيات الأبطال

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد منسي، تسليط الضوء على أحداث الاتحادية، التي وقعت في عام 2012.

مينا فيلب أحد مصابي أحداث الاتحادية، قال إنه من الجيد أن يوثق مسلسل "الاختيار" فترة مهمة من تاريخ مصر، موضحا أنه في تلك الفترة ضحى الكثيرون بحياتهم من أجل الوطن، والحفاظ عليه من الإخوان وغيرهم.

وأضاف "فيلب" لـ"الوطن"، أن الشهيد منسي، وغيره من الأبطال، حملوا أرواحهم على كفوفهم في سبيل الحفاظ على الوطن، وأن مصر بها الكثير ممن على استعداد أن يضحوا بأرواحهم فداء هذا الوطن، سواء من المدنين أو العسكريين.

وتابع أنه في أحداث الاتحادية، تعرض للضرب والتعذيب على يد الإخوان، لمحاولتهم إجباره على الاعتراف بأنه يتقاضي أموالا خارجية، وهو بعيد تماما عن الحقيقة، وأنه تحرك للحفاظ على وطنه وحمايته.

مسلسل "الاختيار" مستوحى من أحداث حقيقة، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، يتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، منذ سنوات ماضية، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.