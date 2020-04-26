أمين"الحرية المصري": الدولة بقيادة السيسي بذلت جهودا قوية لتنمية سيناء

قال أحمد مهني، الأمين العام لحزب الحرية المصري، إن الاحتفال بعيد تحرير سيناء هذا العام وفي الظروف التي يشهدها العالم نتيجة الجائحة من انتشار فيروس كورونا، وتزامنا مع استقبال شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة.

وأضاف مهني، في بيان، أن سيناء لها طبيعة خاصة للمصريين سواء كان على مستوى موقعها الجغرافي أو لمكانتها الدينية فهي الجزء الغالي والعزيز على الوطن، والذي نحتفل في هذه الأيام بإنهاء إحتلاله وتحريره بالكامل واستعادة هذه البقعة الغالية من أرض الوطن لتعود بالكامل للسيادة المصرية.

وتابع أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهودا قوية في تنمية سيناء بعدما ظلت لعقود بعيدة عن التنمية والتعمير، وكان آخرها افتتاح عدد من المشروعات القومية والدعوة لتنمية سيناء.