عبد الباسط حمودة مازحا: "أغاني المهرجانات هي اللي جابت لنا كورونا"

كشف الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، كواليس من لقاء العندليب عبد الحليم حافظ والفنان الشعبي أحمد عدوية، يكشف مدى الحب بين الفنانين في زمن الفن الجميل، موضحًا أنه عندما بدأ عدوية في الغناء الشعبي ذهب إليه العندليب، وقال له "يا أحمد لما تيجي تنزل كاسيت قولي"، فرد عليه عدوية: "ليه يا حُلم"، فقال العندليب: "عشان منزلش وأنت منزل، وأنا كمان لما أجي أنزل هقولك عشان متنزلش كاسيت".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنه لا يرى المطربين الشعبيين في الوقت الحالي، "أنا في منطقة تانية، محدش يقدر يقولي أنزل ألبوم ولا لأ، المنتج اللي بيعملي الألبوم بيكون مطمئن، بيقول أنا معايا وحش كبير اسمه عبد الباسط حمودة، مكنش بيخاف أبدا لما يعمل لي ألبوم".

وعن أغاني المهرجانات، قال ساخرًا: "هي أغاني المهرجانات دي أول ما اتغنت جابولنا الكورونا، ناقص إيه تاني هيجبوه"، مؤكدًا أن المطرب سعد الصغير لم يختف من الساحة ولكن يُحضر مسلسلا اسمه "إمبابه"، وما زال يغني في الحفلات والأفراح، كما أنه لا يتحدث عن أي فنان بشكل سيئ، "بيرجعوا يقولوا عبد الباسط حمودة مش بيحبنا، وده اللي بيتقال والله".