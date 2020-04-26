2 في الصندوق الحلقة 5: بدء انتخابات "رابطة الزبالين" وشوقة يقع في ورطة

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، بمشهد يجمع بين شوقة، الذي يجسده حمدي الميرغني مع بدير الحديدي أحد ساكني العمارة التي يعمل بها، والذي يجسده تميم عبده، حيث يطلب منه أن يساعده في مهنة التمثيل التي يحلم بها، إلا أنّ الأخير يعتذر له، ويهديه كتابًا عن فنون المسرح والتمثيل ليساعده في الوصول لحلمه.

وتتوالى الأحداث، بطلب الراقصة سونيا التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، من زيكا "أوس أوس" وشوقة "حمدي اليمرغني"، أن يعملا معها في الكباريه، كمساعدان لها، إلا أن الميرغني يرفض في بادئ الأمر، وبعد محاولات من شقيقه "زيكا"، يستجيب لطلبها.

ويبدأ بغدادي، الذي يجسد دوره الفنان حجاج عبدالعظيم في وضع أول خطوات ترشيحه للانتخابات، فيما يشتد الخلاف بينه وبين ابنته ناهد، التي تجسد شخصيتها الفنانة نهى عابدين، بسبب رفضها الزواج من عريس ثري يعمل بمهنة النقاشة في الكويت.

وخلال أحداث الحلقة، يتورط الصحفي بدير الحديدي في علاقات مشبوهة مع إحدى الدول التي تطلب منه أن يتحدث عنها بشكل جيد، لكنه يرفض ذلك، ويطلب من سفير هذه الدولة أن يبتعد عنه تمامًا، وعدم محادثته في هذا الأمر مرة أخرى.

وعقد صلاح عبدالله وحجاج عبدالعظيم، مؤتمرًا مع باقي الزبالين، حول ترشيحهما لانتخابات "رابطة الزبالين"، وتحدث كلا منهما حول برنامجه الانتخابي، وحلوله المنتظر تقديمها في حالة نجاح أي منهما، في الانتخابات.

وتنتهي أحداث الحلقة، بعلم رشاد نجل المعلم بغدادي، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبدالله محمود بعلاقة شقيقته ناهد وشوقة، وبدوره يسرع في إخبار والده بعلاقته بنجل منافسه في الانتخابات الدوعكي الذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبدالله، ليذهبا الاثنان إلى منزله، ويحذراه أن يستمر نجله في شوقه في علاقته مع ناهد، ويحاول الدوعكي أن يصلح الأمر ليوافق على زواج شوقة من ابنته، إلا أنّ الأخير يرفض ويصرّ على زواجها من العريس الذي سبق وتقدم لخطبتها.

المسلسل بطولة الفنان حمدي الميرغني وأوس أوس وصلاح عبدالله وأحمد عبدالله محمود وانتصار وحجاج عبدالعظيم وبيومي فؤاد ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على MBC مصر فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وويعرض على قناة MBC مصر2 الساعة 7:30 مساءً.