كاتبة إماراتية: الاختيار أفسد محاولات 10سنوات من "الجزيرة" لتخريب مصر

أبدت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي، إعجابها الشديد بمسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، الذى يقدم شخصية الشهيد العقيد أحمد المنسي، في عمل درامي يوثق حياة البطل في التاريخ.

وقالت الكعبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع مؤقتًا خلال شهر رمضان عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المسلسل كان مفاجئة بكل المقاييس، خاصة من ناحية توثيق البطولات المصرية وتناوله الفني الرائع والمبهر للأحداث.

وأضافت: "لم أر في العالم كله، امرأة تتحدث مثلما كانت زوجة المنسب تتحدث إليه، وعبقرية العمل أن من يقدمه قاريء للواقع بشكل كبير، ويقدمه بطريقة احترافية".

وذكرت الكعبي، أن مسلسل الاختيار أفسد محاولات 10 سنوات من الجزيرة، لتخريب الهوية المصرية، مستطردة: "مصر بوصلة الوطن العربى في الثقافة والفن والأدب، وكل مواطن عربى، يشعر بالفخر تجاه الجيش الوطنى المصرى".

وأوضحت الكعبى، أن هناك توجه جديد لإعادة صناعة الصور الذهنية وتنقيتها من كل التشويه الذى عمد الإخوان والإعلام القطرى تصديره للعالم العربى، مستطردة: "الإعلام الإخوانى شوه الفكر والقناعات العربية على مدار عقود ماضية".

من جهته قال الإعلامي خالد أبو بكر للكاتبة الإماراتية: "أشعر إن فيكى حتة مصري من كتر كتاباتك وحبك لمصر"، لتؤكد الأخيرة حبها وعشقها الكبير لمصر وشعبها.