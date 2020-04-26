مكرم: مش قادرين نرجع العالقين في السودان دلوقتي.. وبنعاملهم زي أولادنا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تتعامل مع قضية الطلاب المصريين العالقين بالسودان كأنهم أبنائها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "إكسترا نيوز": "التعامل مع موضوع العالقين مش بيتم من خلال وزير بيكلم مواطن، لكن بتعامل مع المواطن كأني أم ابني عالق في السودان أو غيرها، وأما رجعنا الـ 2000 طالب اتعاملنا مع الأولاد دول كأنهم عيالي وبقول عيالي لأني بعدهم كعيالنا وأطفالنا، وأخدنا على عاتقنا إننا نجبلهم وجبات على المعبر".

وتابعت: "بطمن الأمهات على ولادهم، وماشيين على هذا الخط وكل أم بتبعتلي إن ابنها في السودان ،بقولها الظروف اللي بتمر بيها، وإزاي إحنا كدولة في الوقت الحالي مش قادرين نرجعهم".