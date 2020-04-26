3 مسلسلات دراما وإذاعة في رمضان.. ظاهرة بيومي فؤاد لا تنتهي

يُعد بيومي فؤاد، من أبرز الفنانين الذين ارتبطت أسماءهم بالانتشار في السينما والتلفزيون، حتى أطلق علية "الدينامو"، فقد جذب الأنظار نحوه، على مدار الأعوام الأخيرة، لمشاركته في العديد من الأعمال في وقت واحد، تلك العادة التي يحافظ عليها إلى رمضان الحالي.

في الوقت الذي يسعد فيه الفنانين بمشاركتهم في مسلسل واحد فقط، تعد مشاركة بيومي فؤاد، في مسلسلين بمثابة قلة في أعماله، بعدما اعتاد منه الجمهور على الانتشار الفني في كل موسم رمضاني، وهو ما حافظ عليه هذا العام، بمشاركته في 3 مسلسلات دراما وإذاعة.

يستمر "فؤاد"، فيما بدأه عام 2016، ذلك الموسم الذي شارك فيه بـ8 أعمال دفعة واحدة، وهي، نيللي وشيريهان، الكيف، بنات سوبر مان، رأس الغول، الميزان، هي ودافنشي، شهادة ميلاد، أفراح القبة.

وبعدها عاود الكرة مع عدد أقل من المسلسلات في 2017، وصل إلى 5 مسلسلات، وهي، في الـ لا لا لاند، لمعي القط، الحلال، خلصانة بشياكة، إزي الصحة.

وفي 2018، ظهر في 3 مسلسلات، وهي خفة يد، ربع رومي، الوصية، أما عام 2019، شارك في 3 مسلسلات أيضًا هي الواد سيد الشحات، والزوجة 18، وسوبر ميرو.

قبل أن يعود في رمضان الحالي، ويشارك في مسلسلين دراما، وهي "رجالة البيت"، مع أكرم حسني وأحمد فهمي، و"خيانة عهد" مع الفنانة يسرا وحلا شيحة، بالإضافة إلى مسلسل إذاعي " فرح عديلة"، برفقة الفنانة إسعاد يونس.