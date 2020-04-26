ميشيل مساك: أشارك في 3 أعمال درامية "فلانتينو والبرنس وجمع سالم"

قال الفنان الشاب ميشيل مساك، إنه يشارك في 3 أعمال درامية في الموسم الرمضاني الحالي.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه يشارك في دور "كباكا" في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي، مشيرًا إلى أن هذه هي التجربة الثالثة مع رمضان، بعد مسلسلي "نسر الصعيد" و"زلزال"، مثنيًا على الفنان محمد رمضان وآداء المخرج محمد سامي المتميز، الذي يثبت نجاحه عامًا بعد عام.

وأشار مساك، إلى أنه يشارك في دور صغير في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام والمخرج رامي إمام، مبديًا سعادته بالعمل في مسلسل يحمل اسم الزعيم.

وأوضح مساك، أنه يشارك في دور بمسلسل "جمع سالم"، مع الفنانة زينة والمخرجة إيمان الحداد، ويقدم دور "ليدو"، يفتح "سوبر ماركت" هو وشقيقته، معتبرًا أن هذا الدور من أفضل الأدوار التي قدمها، مشيدًا بطاقم عمل المسلسل وتعاونه.

ولفت مساك، إلى أن المخرجة ايمان الحداد، وقع اختيارها عليه بعد مشاهدة فيلم قصير شارك في بطولته، وحصل على جائزة مهرجان المغرب، مؤكدا أنها منحته فرصة حقيقية وسط مجموعة من نجوم الفن.