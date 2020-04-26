أحمد بدير في رمضان.. مسلسل كوميدي وشائعة وفاة

على الرغم من عدم ظهوره في أعمال كبيرة في شهر رمضان المبارك، إلا أن النجم أحمد بدير، احتل صدارة "تريند" محرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب شائعة وفاته، التي انتشرت عبر التواصل الاجتماعي، التي نفاها لاحقًا، لتنضم الشائعة، لعمل وحيد يخوض به السباق الرمضاني هذا العام.

ويشارك النجم أحمد بدير، في بطولة المسلسل الكوميدي "يا أنا يا جدو"، رفقة كل من سارة سلامة وطارق صبري، وأحمد سلامة وعبدالله مشرف، ومدحت تيخا، ومحمد نجاتي، ورنا سماحة، وإنتاج عصام طنطاوي، ومنتج فني أسامة سركيس، ومدير تصوير شيتوس، ومن تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.

يشارك أحمد بدير في بطولة مسلسل يا أنا يا جدو

تدور أحداث "يا أنا يا جدو" حول شاب يدعى "يوسف" حفيد ﻷحد الأثرياء، ويقيم مع جده فى قصر كبير يحب إحدى الفتيات وهي "قشطة" من أسرة متوسطة، ويرفض الجد ارتباط حفيده بها، ويعرض عبر قنوات: "روتانا دراما"، "روتانا خليجية"، "الظفرة"، "المحور"، و"دجلة".

وانتشرت منذ ساعات شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أحمد بدير، وهي الشائعة التي نفاها النجم لـ"الوطن"، مؤكدًا أنه في صحة جيدة، مطمئنًا جمهوره.

وأضاف: "الحمد لله أنا خلصت سحور.. والله إشاعة أنا كويس الحمد لله، وصحتي كويسة وبطمن الناس"، موجهًا رسالة للنجم محمد لطفي بعد نشر الشائعة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلًا: "سلمولي عليه".