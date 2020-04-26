كوريا الجنوبية تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تأكيد إصابة 10 أشخاص جدد بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أنه لليوم الثامن على التوالي، يبقى عدد الإصابات في حدود 10 حالات، وبذلك يرتفع اجمالي المصابين إلى 10 آلاف و728 شخصا.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن من بين الـ10 إصابات الجديدة، كانت 9 حالات وافدة من الخارج، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة فقط انتقلت فيها العدوى محليا بمدينة دايجو.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 242 حالة، ولم تسجل أي حالة وفاة خلال يومي الخميس والجمعة.