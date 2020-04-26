محافظ الغربية: إزالة 617 تعديا على أراضي الدولة خلال 40 يوما

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن حصيلة الإزالات التي تم تنفيذها لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بلغت 617 حالة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى أمس السبت، بالتنسيق مع قوات الأمن بالمحافظة.

وأكد محافظ الغربية، في بيان صحفي، استمرار حملات الإزالة لردع المعتدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها علي الفور.

وأوضح اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، إزالة 342 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 18 فدان و10 قيراط و12 سهمًا، كما تم إزالة 179 مخالفة بناء علي مساحة 27,063 مترًا مربعًا، في حين بلغ إجمالي الإزالات للتعديات علي أراضي أملاك الدولة 96 حالة علي مساحة 6830,5 مترًا مربعًا، شملت إزالة 12 حالة تعد علي أملاك الوحدات المحلية علي مساحة 938,5 مترًا مربعًا، و26 حالة تعد على أملاك نهر النيل علي مساحة 1809 مترًا مربعًا، و 46 حالة تعد على أملاك الري على مساحة 2068 مترًا مربعًا، و12 حالة تعد على أملاك الأوقاف علي مساحة 1565 مترًا مربعًا.