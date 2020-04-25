محافظ الغربية: تطهير 9974 منشأة حكومية بـ217 ألف لتر كلور

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاستمرار فى تنفيذ حملات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية ومواقف السيارات والشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات عن رش وتطهير 9974 منشأة حكومية خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى 22 أبريل الجاري، شملت 4022 شارعًا وميدانًا، و308 سوقًا، و 734 موقفًا ، و 2164 مسجدًا، و 59 كنيسة، و 1703 منشأة تعليمية ، و 609 منشأة صحية، و121 قسم شرطة، و 236 بنك و 18 محكمة.

وأضاف محافظ الغربية ، أن عمليات التطهير تتم بصفة دورية مكررة، مشيدًا بدور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، والطب البيطري، والحماية المدنية، والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمجتمع المدني ، لافتًا إلى أن كمية الكلور المستخدمة في عمليات التطهير بلغت 217,435 لتر.