إصابة 263 شخصا في كوريا الجنوبية بكورونا بعد شفائهم منه

أعلنت رئيسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية جونج أون-كيونج، اليوم، أن فيروس كورونا المستجد أصاب 263 شخصا مجددا في جميع أرجاء البلاد، بعد تماثلهم للشفاء التام.

وقالت جونج، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن نتائج الاختبارات المعملية لهؤلاء الأشخاص ظهرت إيجابية مرة أخرى، وربما كان هناك "إعادة تنشيط" للفيروس بين الناس، وليس إعادة العدوى، لأن الاختبارات كانت إيجابية بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم من مرافق العزل.

وأضافت المسؤولة الكورية الجنوبية أنه لم يجر تأكيد ما إذا كان 263 شخصا يمكن أن ينقلوا الفيروس مرة أخرى أم لا.