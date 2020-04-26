"نقل النواب": التوجه نحو التصنيع المحلي لم يعد ترفا في زمن كورونا

قال محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل في مجلس النواب، إنّ إعادة التوجه نحو تصنيع مكوّنات ومستلزمات الإنتاج محليًا، لم يعد ترفًا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، خاصة أنّ مصر لديها الإمكانيات اللازمة لبدء الخطوة، فضلا عن إمكانية جذب استثمارات أجنبية في هذا المجال، ومع سد الاحتياجات الداخلية يمكن التوجه لأسواق لم تكن في الحسبان ومحاولة إمدادها بما تحتاجه والاستمرار على هذا الأمر حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأشاد زين الدين، بما نفذته الحكومة المصرية من إجراءات استباقية مؤخرا لمعالجة آثار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنّ الصناعة ستكون هي الدرع الواقي لمصر، وأنّ الظروف الحالية فرصة لن تتكرر لتعميق الصناعة المحلية، ليس لمصر وحدها بل هي فرصة كبيرة للدول العربية لتحل مكان الصين في بعض الصناعات، فهناك دول عربية عديدة، لديها عمالة على درجة مرتفعة من التعليم والتدريب، وتكلفتها غير مرتفعة، من الممكن استخدامها، وأن تحل محل الصين في بعض الصناعات.

وأشار النائب إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات باحتياجات كل قطاع صناعي وحجم الواردات للوقوف على ما يمكن تصنيعه، وبناء قاعدة زراعية وصناعية تكفي احتياجاتنا لتوفير مخزوننا من مستلزمات الإنتاج.

وأكد ضرورة إنشاء موقع إلكتروني، يختص بتوفير بيانات الشركات والمنتجات المصنعة لها، ليكون حلقة الوصل بين الشركات المنتجة والمصنعة لمستلزمات الإنتاج، على أن يكون مقسمًا وفقًا لكل قطاع.

وطالب النائب، الحكومة بالتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها الفئة الأكثر إنتاجًا لمكوّنات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى إنشاء مدن متخصصة على غرار مدينتي الروبيكي للجلود ودمياط للأثاث، فالتصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج يجب أن يصبح توجها عاما لدى الحكومة والمستثمرين، حتى حال انتهاء أزمة فيروس كورونا.