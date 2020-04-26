أستاذ فيروسات: هناك تجارب سريرية كثيرة للتوصل إلى لقاح لكورونا

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات في جامعة الزقازيق، إن العالم كله يسعى لاكتشاف لقاح أو علاج سريع لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك منافسات عالمية تسير في هذا الاتجاه.

وأضاف شاهين، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك الكثير من اللقاحات التي ظهرت بالفعل، لكنها لا تزال في طور التجارب على الحيونات، والتجارب السريرية على البشر من المتطوعين، موضحا أن هذا سيأخذ بعض الوقت لحين ظهور نتائجها.

وأكد أن هناك علاجا قد تختلف باختلاف العرق البشري، وهناك نماذج سابقة من هذا الموضوع، لهذا قد يأتي علاج بنتيجة على عرق من البشر دون الآخر، والتجارب لا تزال مستمرة.

وتابع أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن نسبة الإصابة في أفريقيا تختلف كثيرا عن النسب في أوروبا والعديد من دول العالم، مشير إلى أن خطوة استخدام بلازما دم المتعافين، قد يؤدي بالفعل إلى نتيجة فعلية، حيث يجرى استخدام الأجسام المضادة في البلازما بعد أن تثبت التحاليل أن النتيجة سلبية لأكثر من مرة للمتعافين.