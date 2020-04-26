لمواجهة كورونا.. غرامة 1000 جنيه عقوبة "النبش" في القمامة بالغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة تطبيق أول حالة غرامة وعقوبة على "النبش" فى القمامة بشوارع وميادين المدينة العمالية، وذلك لمنع انتشار والوقاية من أخطار تفشي وباء عدوى كورونا.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، للوقوف على آخر تطورات وأعمال رفع القمامة خلال ساعات السحور من صباح اليوم، وتفقد عدد من المناطق السكنية لسماع شكاوي المواطنين والتأكد من تنفيذ ساعات الحظر المنزلي.

كما تفقد محافظ الغربية ميدانيًا شوارع نعمان الأعصر والزراعة بالمحلة في جولة ليلية، وفوجئ باحد النباشين أثناء تفقده مقالب القمامة، وعلى الفور تم مصادرة العربة وأخذ المفاتيح والرخصة والبطاقه الشخصية الخاصه بـ"النباش"، وتوقيع غرامة عليه قدرها 1000 جنيه.

كما شدد محافظ الغربية علي الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.