رئيس "قطونيل": نعتذر للشعب المصري.. وانتظروا إعلانا بديلا

اعتذر رجل الأعمال باسل سمايقة رئيس مجلس إدارة شركة "قطونيل" للملابس، عن إعلان شركته، مؤكدا أن شركته ستذيع إعلانًا جديدًا لمنتجها؛ سيجرى بثه اليوم أو غدا، كبديل عن الإعلان القديم الذي يحمل اسم "ابن الجيران" وتم وقف بثه على جميع الفضائيات المصرية اليوم، مؤكّدًا أنَّه لن يتمّ تعديل على الإعلان المتوقف.

وأكد رئيس شركة "قطونيل"، في تصريح لـ"الوطن"، أنَّ مجلس إدارة الشركة اجتمع صباح اليوم واتخذ قرارًا بوقف الإعلان، نظرًا لاستقبال الشركة رودود أفعال سلبية تجاه المحتوى الإعلاني المقدم.

وتابع: "هذه مبادرة من الشركة وفقًا لما رأيناه من ردود الفعل، ونحن نعتذر للشعب المصري ونحترم آراء الجميع"، لافتًا إلى أنَّ الشركة لم تتلق أي تعليقات من جانب المجلس الأعلى للإعلام بشأن الإعلان، لكنها فضلت اتخاذ تلك الخطوة كمبادرة من جانبها قبل الاجتماع.