شيخ الأزهر ينتهي من تصوير آخر حلقات برنامجه "الإمام الطيب"

انتهى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، من تصوير آخر حلقات برنامجه "الإمام الطيب" بمكتبة الأزهر الشريف بالقرنة، غرب الأقصر، والذي تعرض حلقاته للعام الرابع على التوالي خلال شهر رمضان الكريم.

ويتناول الإمام الأكبر في برنامجه هذا العام عددًا من القضايا المستجدة على الساحة، وخصوصًا وباء كورونا وما استجد معه من قضايا فقهية معاصرة، وتناول مجموعة من القيم مثل بر الوالدين الحياء والعدل والرحمة والتواضع والمروءة والعفة والحياء، ورسائل لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الدينية السمحة.

ويذاع برنامج "الإمام الطيب" على عدد من القنوات في مصر والعالم العربي، إضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على "فيسبوك"، وقناة فضيلته الرسمية على "يوتيوب"، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.