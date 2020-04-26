"طاقة النواب" تشيد باستمرار "البترول" في توصيل مشروعات الغاز

وجه النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التحية والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاهتمامه الكبير بمساهمة ودعم قطاع البترول في جهود تنمية شبه جزيرة سيناء، وتنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي من خلال شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية، و55 قطعة أرض مخطط إقامة منشأة سياحية عليها بإجمالي استثمارات 250 مليون جنيه، تنفذ على 3 مراحل، حيث جرى الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى للمشروع.

وقال السويدي، في بيان اليوم، إن قطاع البترول له إسهاماته الواضحة في المشروعات المهمة داخل محافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيدا باستمرار نشاط توصيل الغاز خاصة بمدينة العريش رغم العمليات العسكرية الشاملة في سيناء "حق الشهيد"، ولم يتوقف العمل من خلال التنسيق مع محافظة شمال سيناء والجهات الأمنية.