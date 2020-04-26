محمد مسعود يقدم برنامج "إنسان" عبر يوتيوب

طرحت شركة "Reload" للدعايا والإعلان عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، برنامج جديد يحمل اسم "إنسان"، ويقدمه الاعلامي محمد مسعود.

يناقش البرنامج رسائل الدين الإسلامي للإنسانية والأمور الدينية بطريقة مُبسطة، ويوضحها للجمهور المصري بالتزامن مع شهر رمضان المُبارك.

ويعتمد مسعود، على القالب الحواري في تقديم المعلومة، حيث يذهب للتصوير في أحد الأماكن الخارجية، ويتميز كل حلقة بتغيير اللوكيشن، ويتحدث مع شخص ما في القضية التي يقرر مناقشتها في الحلقة، واستطاع مسعود أن يقدم كم من المعلومات في وقت صغير لا يتخطى الـ15 دقيقة.

ويتحدث في بعض الأشياء التي قد نفعلها تلقائيًا ولكنها تقربنا لله، مثل فكرة "البذل عند البشارة"، ويعني عندما ينقل لنا أحد الأشخاص خبر سعيد يجب أن نبذل في سبيل الله أي نخرج صدقة لله، أو مكافأة بسيطة لهذا الشخص.

والبرنامج من إنتاج وتنفيذ شركة "Reload" للدعايا والإعلان لمديريها "محمود فكري" و "هادي عادل"، والتي تخوض مجال الإنتاج البرامجي لأول مرة بهذا البرنامج، وتستعد لإنتاج عدة برامج متنوعة الفترة المُقبلة ما بين الفن والرياضة والترفيه.