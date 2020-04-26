السويس تبحث آليات الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بقرى شباب الخريجين

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، بمكتبه المهندس خالد مدين رئيس هيئة الصرف الزراعي بوزارة الري والموارد المائية، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.

وناقش الاجتماع دراسة إنشاء سحارة بالسويس، لتجميع مياه الصرف الزراعي من قرى شباب الخريجين، للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس .

وأكد محافظ السويس، أهمية الاستفادة من مياه الصرف الزراعي وعدم إهدارها، خاصة في ظل الاهتمام بقرى الشباب بالمحافظة.