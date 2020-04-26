كوريا الجنوبية تدرس استحداث أدوات اختبار لتشخيص كورونا خلال 60 دقيقة

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، إنها تفكر في إدخال أدوات يمكن أن تشخص فيروس كورونا المستجد، بشكل أسرع، من أجل عمليات الطوارئ أو الولادة.

وأوضحت رئيسة مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها جونج أون-كيونج، أن السلطات تنظر في خطة للسماح للأطباء باستخدام أدوات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل(PCR) التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج في حوالي ساعة واحدة، في حالة الطوارئ حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضافت: "نحن نفكر في استخدام الأدوات في عمليات الطوارئ أو عمليات الولادة الطارئة".

وقالت إن السلطات الصحية تدرس أيضا استخدام هذه الأدوات للأشخاص العاديين.