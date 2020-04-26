محافظ دمياط تصدر قرار بمد عمل المطاعم لحين انتهاء ساعات الحظر

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قرارًا يقضي باستمرار العمل بكافة المطاعم وما يماثلها من محلات ومنشآت ووحدات طعام متنقلة، وكذلك محال الحلويات والمنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمشروبات، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءًا.

على أن تقتصر على تقديم خدمات "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال أو التحرك، والتى تبدأ من التاسعة مساءًا حتى السادسة صباحًا، وتكون خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما نص القرار فى مادته الثانية على استمرار العمل بكافة المصانع الواقعة بنطاق محافظة دمياط بما فيهم مصانع المواد الغذائية على مدار 24 ساعة.