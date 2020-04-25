رئيس جهاز التعمير في دمياط يتابع تنفيذ 44 عمارة بمشروع جنة

تفقد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، اليوم، أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة لعملية تنفيذ 44 عمارة بإجمالي 1056 وحدة سكنية بمشروع إسكان جنة، بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وشدد رئيس الجهاز على شركات التنفيذ الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع، موضحا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.