"طب المنصورة" ترسل ثالث فريق طبي لمستشفى العزل بتمي الأمديد

توجهت المجموعة الثالثة من أطباء كلية الطب بجامعة المنصورة، اليوم، للمشاركة بالخدمة الطبية والتعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة لدعم المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، والذي خصصته وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية داخل محافظة الدقهلية، والمقرر استمرارهم 14 يومًا بعد انتهاء مدة المجموعة الثانية

ضم الفريق 8 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب: 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض الصدرية، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة و2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض المتوطنة ، ومدرس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ومدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة.

وقالت الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب، إنه تم استقبال أعضاء المجموعة الثانية للفريق الطبي والتي أدت عملها بمستشفى العزل بتمي الأمديد وسيتم عزلهم احترازيا داخل مكان مخصص لمدة 14 يوما طبقا لبروتوكول عمل الفرق الطبية.