تعيين دفعة جديدة من المعيدين والأطباء المقيمين بمستشفيات طب المنصورة

استقبلت كلية الطب جامعة المنصورة اليوم، 124 من الأطباء المقيمين والمعيدين، والذين تم ترشيحهم للعمل كمعيدين بالأقسام الأكاديمية بالكلية والأطباء المقيمين بالمستشفيات والمراكز الطبية، ليكونوا إضافة حقيقية للعمل في المستشفيات في ظل الإجراءات الاحترازية التي تواجهها مصر ضد انتشار فيروس كورونا.

حضر تسليم الأطباء الجدد الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور تامر أبو السعد، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى المنصورة الجامعي.

وقالت الدكتورة نسرين صلاح عمر، إنه تم ترشيح الأطباء وفقًا لرغباتهم بترتيب أفضلية المجموع التراكمي لجميع الأطباء المتقدمين، حيث تم ترشيح 16 وظيفة معيد بالأقسام الأكاديمية من البرنامج الأساسي، ووظيفتين معيد بالأقسام الأكاديمية من برنامج "المنصورة – مانشستر" للتعليم الطبي، ثم ترشيح 98 طبيبًا مقيمًا بالأقسام الإكلينيكية بالكلية من خريجي البرنامج الأساسي، و8 أطباء مقيمين بالأقسام الإكلينيكية بالكلية من برنامج "المنصورة- مانشستر" للتعليم الطبي.

ورحبت عميد الكلية بأبنائها خريجي الكلية من الأطباء المتقدمين وتمنت لهم التوفيق والسداد في اختياراتهم،مؤكدة أن هذه الوظائف في ضوء أحكام قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 ولائحته الأطباء المقيمين والقرارات المنظمة لذلك، وفقًا للإعلان المنشور بالصحف المصرية بشأن الإعلان عن هذه الوظائف.

وخلال اللقاء، تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتي من شأنها تجنب العدوى، وقام الخريجون باتباع جميع الإجراءات الوقاية من اتخاذ المسافات الآمنة فيما بينهم وارتداء الماسكات والقفازات الطبية، كما وفرت إدارة الكلية جميع مستلزمات الحماية من ماسكات وقفازات طبية معقمة للمشاركين فى اللقاء.