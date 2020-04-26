بمجسم الكعبة وأطول فانوس.. شوارع الإسكندرية تتحدى كورونا في رمضان

ما بين تعليق أطول فانوس، وتزيين الشوارع بالألوان، ومجسم للكعبة، حرص أهالي الإسكندرية على الاحتفاظ بعاداتهم السنوية في الاحتفال بشهر رمضان، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد تم تعليق الفانوس فى منتصف شارع سينما ليلى، يعلوه هلال وتتوسط قاعدته شمعة كبيرة، اقتداءًا بفانوس الأجداد، وأضيئ بالكامل فى ابتكار جديد لزينة رمضان.

أحمد إبراهيم، أحد سكان منطقة باكوس، قال إن الفانوس تم تصميمه هذا العام بشكل مختلف عن العام الماضى، وبزيادة فى طوله عن العام الماضى، ليلفت أنظار المارة فى أكثر الشوارع شعبية بالإسكندرية.

وأضاف أن أهالي المنطقة شاركوا في تزيين الفانوس، للاحتفال بشهر رمضان المبارك، خاصة في ظل حظر أي مظاهر احتفالية، وغلق المساجد في الصلاة، ومنع التجمعات وحظر التجوال.

وبعد زفة الكعبة الشهيرة التى قام بها عدد من أهالى محرم بك، أكد الأهالي أن هذه العادة السنوية فرحة ينتظرها الأهالي والأطفال، حيث يساهمون في تكلفة الكعبة من أجل تعليقها والهتاف لرمضان وترديد "الله أكبر".

ويعد مجسم الكعبة من أشهر العادات في الشوارع بالمناطق الشعبية والقديمة بالإسكندرية، حيث جرت العادة على بناء المجسم، ثم تعليق الزينة في الشوارع، ثم تنظيم مسيرة بالكعبة أسوة بالطواف، وتحمله الأهالي، ثم يتم التعليق وسط تصفيق وفرحة من الأطفال.

وقال عبد العزيز السيد، أحد أهالي محرم بك، أن عادة تعليق مجسم الكعبة كانت أحد المظاهر التي حرص الأهالي على استمرارها، وذلك بعد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واضاف أن الأهالي يعيشون حالة من عدم الفرحة بسبب فيروس كورونا وحظر التجوال وغلق المساجد، لذلك كان لابد من تعليق الزينة والكعبة وممارسة العادات السنوية.

وقال الدكتور إسلام عاصم، الباحث، ونقيب المرشدين السياحيين السابق، إن عادة مجسم الكعبة وتعليق الفانوس في الشوارع من العادات المعروفة التي يتبعها السكندريون منذ أكثر من 40 سنة، مشيرًا إلى أن الطواف في الشارع وحمل مجسم الكعبة يشبه فكرة الطواف في الشوارع بالمولد، وكذلك الطواف بكسوة الكعبة الشريفة في الحجاز.

واضاف "عاصم"، لـ"الوطن"، أن تعليق المجسم والفانوس مظهر من مظاهر فرحة الأهالي في شهر رمضان خاصة الأطفال الصغار، لذلك يحرص عليها المواطنون.

وأوضح أن كورنيش الإسكندرية شهد قديمًا طواف الأهالي بكسوة الكعبة المشرفة.