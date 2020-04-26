فيديو.. علماء "لعلهم يفقهون" عقب مؤتمر رئيس الوزراء: إدارة لها شفافية

أكد الشيخ خالد الجندي، أن الدين والشأن العام لاينفصلان، أما الدين والسياسة لا يلتقيان، عقب انتهاء مؤتمر رئيس الوزراء للإطلاع على مستجدات فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية.

وقال الشيخ رمضان عبد المعز خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc": "الحمد لله عندنا إدارة ليها شفافية تخاطب الشعب وتبصرهم بكل الأمور وتقطع ألسنة الشائعات بحجج وأدلة قوية جدا".

وتابع: "جهد ودور المرأة المصرية يظهر في جهد الثلاث وزيرات، مما يدل على كفاءة المرأة المصرية وقدرتها".

واستعجب الجندي من قدرة مترجم الإشارة الذي ترجم الأرقام والاحصائيات والمصطلحات الصعبة خلف رئيس الوزراء "بيترجم الكلام المجعلص ده إزاي؟.. سبحان من علمه هذا العلم وإحنا كمان في برنامجنا مش عاوزين نحرم أصحاب الهمم، وأطالب على الهواء بعمل حد من خبراء الحديث بالإشارة للبرنامج".