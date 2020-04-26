العوضي يرد على انتقادات "السوشيال" بصورة لعشماوي: "دقن ولا كنافة شعر؟"

رد الفنان أحمد العوضي، على الانتقادات التي تعرض لها مسلسل "الاختيار"، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تجسيد شخصية الإرهابي هشام عشماوي.

وزعم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإرهابي هشام عشماوي، كان حليق اللحية، ورغم ذلك ظهر الفنان أحمد العوضي، الذي يجسد شخصيته ملتحيًا، وهو ما اعتبروه تشويًها للدين وإصرارًا على إقحام مظاهر السمت الإسلامي في الأعمال الفنية المرتبطة بتجسيد الإرهابيين.

الفنان أحمد العوضي، فند هذه الانتقادات، بنشر صورة للإرهابي هشام عشماوي، ظهر فيها ملتحيًا، وكتب معلقًا عليها: "واحد يقولك مشفناش دقن إلا لما لبس البدلة الحمرا، طيب خد ياسطا الصورة دي ومش هتعرف تجيبها، دقن دي يابا ولا كنافة شعر".

واختتم: "متنظروش علينا وتعالوا نشوف مع بعض والناس تعرف الراجل ده كان بيعمل إيه".