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رزان مغربي لـ"الوطن": سعيدة بردود الفعل على "إغلب السقا"

رزان: تعبنا في تصوير البرنامج بسبب فيروس كورونا

كتب:

ياسمين محمود
07:22 م | الأحد 26 أبريل 2020
رزان مغربي

رزان مغربي

أعربت الفنانة رزان مغربي، عن سعادتها بردود الفعل على برنامج "إغلب السقا".

وقالت رزان مغربي، لـ"الوطن": "الحمدلله، سعيدة جدا بردود الفعل على برنامج "إغلب السقا"، وهذا لمسته من الجمهور، فكل من شاهدني ناداني باسم البرنامج، بالإضافة إلى الجائزة اليومية للبرنامج والتي تقدر بـ100 ألف جنيه، ووجدنا تفاعلا رائعا".

أضافت "رزان": "ظهوري في برنامج "إغلب السقا"، عودة قوية على قنوات "mbc"، وتوقيت عرض البرنامج جميل جدا، نحن تعبنا فعلا في تصوير البرنامج بسبب فيروس كورونا، والظروف الصعبة التي مرت بها جميع البلاد، لكن الحمدلله، ردود الأفعال هونت أي صعب".

 