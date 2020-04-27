حلقة الثالثة من "لعبة النسيان": دينا الشربيني تصطدم بتفاصيل الماضي مع أحمد داود

في صورة مستمرة من الغموض والإثارة، بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "لعبة النسيان"، بجلوس "بهيرة" الطبيبة النفسية المعالجة لـ"رقية" دينا الشربيني، حيث تحاول مساعدتها بالرجوع إلى الماضي وتذكر تفاصيله قدر الإمكان.

ثم تنتقل الأحداث إلى غرفة الطفل "يحيى" نجل دينا الشربيني، حيث أصيب بحمى شديدة وانهيار عصبي حاد بسبب رغبته في رؤية والدته "رقية"، لكن جده "يحيى الشيال" محمود قابيل، يمنعه من تلك الزيارة نظرا لكرهه لوالدته.

وخلال الحلقة، تصطحب الطبيبة "بهيرة"، دينا الشربيني للانتقال للعيش في مسكن جديد خاص بها، حيث أعدته "بهيرة" لها بشكل خاص، وجمعت بداخله عددا من قصاصات الصحف والمجلات التي تناولت تفاصيل خبر مقتل "أمجد" زوج "رقية"، وعشيقها "خالد" أحمد داود، حتى تساعدها على تذكر الماضي.

وشهدت أحداث النهاية، ظهور مفاجىء لأحمد داود، حيث ذهب إلى مسكن رقية الجديد، والذي تسبب في حدوث إغماءة لدينا الشربيني.

ويدور الحوار بين الطرفين، فتتذكر "رقية" موقف قديم جمع بينها وعشقيها "خالد"، خلال فترة دراستها بالجامعة، لتتعرف على أحمد داود، معتقدة أنه "خالد"، لكنه يفاجئها بأنه الشقيق التوأم لخالد ويدعى "عمرو".

وينتهي الحوار بين رقية وعمرو، بتوجيه الأخير سؤال للأولى عن كيف كانت علاقتها بشقيقه المتوفي.

وفي ظهور مفاجيء للفنانة أسماء أبو اليزيد، تنتهي الحلقة، بذهاب "عمرو" إلى شقة سكنية، حيث تستقبله هي.

مسلسل "لعبة النسيان"

يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساءً.

وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحًا، والإعادة الساعة 2 عصرًا والساعة 8 مساءً.

ويشارك في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" كل من دينا الشربيني، أحمد داود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.