"مزاج التلميذ" مشروع "تيمون وبومبا" الجديد في الحلقة 3 من رجالة البيت

تدور أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "رجالة البيت" حول مواصلة "تيمون وبومبا" والذي يجسد دورهما كل من أحمد فهمي وأكرم حسني، عمل فرقة شعبية من أجل غناء الأغاني الشعبي للطلبة لمساعدتهم في حفظ المنهج.

يقترح والد "تيمون" أن يقوموا بعمل ألبوم غنائي للطلبة، ألبوم غناء شعبي للطلبة باسم "مزاج التلميذ" واللذان يسهلان من خلاله شرح قواعد اللغة الإنجليزية والعديد من المواد الأخرى، حيث يغنون الأغاني بشكل كوميدي.

يحصل كل من "تيمون وبومبا" على شهرة كبيرة بعد طرح الألبوم في الأسواق، ومن ثم يختلفان ويقدمان بعض المقالب في بعضهما البعض وتنتهي الحلقة.

مسلسل "رجالة البيت" من بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وكوكبة كبيرة من النجوم، حيث يشارك معهم كل من أيتن عامر ولطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على CBC الساعة 6.30 مساء ويعاد الساعة 12.15 صباحا و3.30 عصرا، وعلى قناة DMC يعرض الساعة الساعة 12 صباحا ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء.