صور الشهيد "الحوفي" تزين شوارع دمنهور.. و"الوطن" ترصد أهم محطات حياته

زينت مدينة دمنهور شوارعها بصور الشهيد محمد فوزى الحوفى، الذى استشهد فى أحداث حى الأميرية، ولم يفصح ناشر الصور على اللافتات الإعلانية عن هويته، فيما تداولت أنباء عن سبب نشر الصور، وهو العرفان والتقدير لاسم الشهيد الذى قدم روحه فداء للوطن.

"الوطن" ترصد محطات مهمة فى حياة الشهيد محمد الحوفى، أهمها نشأته التى كانت فى مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، وسكنه فى حى أرض أدمون المقابلة لمبنى ديوان عام المحافظة، الذى شهد توافد العديد من أبناء المدينة لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد

"العمل"

عمل المقدم محمد فوزى الحوفى، معاون مباحث لمركز شرطة حوش عيسى فى بداية مشواره المهنى، وأثبت كفاءة وتميز خلال عمله فى هذا الموقع، وذلك بشهادة كل من تعامل معه، ونظرًا لهذه الكفاءة والمهارة قررت القيادات بالوزارة نقله إلى قطاع الأمن الوطني.

"زواجه"

تزوج الشهيد "الحوفى" من السيدة أمينة ماهر مصطفى شريف، ربة منزل، ولا تعمل من مواليد 1987 وحاصلة على ليسانس حقوق، وكانت رفيقة رحلة كفاحة على مدار سنوات طويلة، وأنجبا طفلتين "مريم" من مواليد 2013 وتبلغ من العمر 7 سنوات، و"خديجة" من مواليد 2016 وتبلغ من العمر 4 سنوات.

"أسرته"

عمل فوزى الحوفى والد الشهيد البالغ من العمر 69 عاما، مدير عام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدمنهور سابقا، كما عملت والدة الشهيد السيدة وفاء محمد على مهنا البالغة من العمر 64 عاما، موظفة بوزارة العدل.

"أصدقاؤه"

كان الشهيد محمد الحوفى يتمتع بسيرة طيبة بين أصدقائه وزملائه فى العمل، وذاعت سيرته الطيبة بين كل من يعرفه سواء قريب أو بعيد، وقال ضباط البحيرة إن زميلهم الشهيد كان حافظاً للقرآن الكريم ومن أنشط الضباط ومحبوبا من الجميع وكان دائمًا يصل رحمه وعلى اتصال دائم بهم.