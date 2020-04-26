كبيرة الأطباء الكنديين: حالات الوفاة بكورونا تتباطأ

قالت كبيرة المسؤولين الطبيين الكنديين، تيريزا تام، إن عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد "تتباطأ"، فيما أكد رئيس الوزراء، جاستن ترودو، أن إجراءات العزل لمكافحة تفشي المرض يجب أن تبقى كما هي في الوقت الحالي.

وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية، في بيان اليوم، أن حصيلة الوفيات سجلت بمعدل أقل من 10% لليوم السابع على التوالي، وارتفعت بنسبة تقل عن 6% إلى ألفين و489 حالة وفاة.

وأغلقت السلطات الكندية، المؤسسات غير الضرورية والمدارس وفرضت إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي، مؤكدة أن الإجراءات يجب أن تستمر حتى الوصول إلى لقاح للوباء، مشددة على أن أي تخفيف للإجراءات سيؤدي إلى زيادة في أعداد الإصابات والوفيات.

وقالت تام، إن "هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، حيث نشهد بعض النتائج المشجعة"، مضيفة أن "الطريق لا يزال طويلا".

وكانت الزيادة بنسبة 5.9% في عدد الوفيات، اليوم، هي أدنى زيادة يومية في الأسبوع الماضي منذ أن قفز عدد الضحايا بنسبة 12% في 19 أبريل.

وقال ترودو: "يجب علينا جميعا القيام بدورنا باتباع توصيات خبراء الصحة العامة والبقاء في المنزل. سنتجاوز هذا الأمر معا"، مشددا على ضرورة إبقاء إجراءات العزل مطبقة لمواجهة تفشي المرض.