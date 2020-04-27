منها طريق دائري.. 4 محاور تعيد رسم خريطة بحيرة المنزلة واستعادة كنوزها

اتخذت محافظة الدقهلية خطوات جادة في تطوير بحيرة المنزلة وتحقيق أقصى استفادة منها ومنع أي تعديات علي المسطح المائي تحت أي مسمى، وبسط يد الدولة على كامل المسطح وفتحه أمام الصيادين للصيد الحر، لتعود إلى سابق عهدها في كونها كنز من كنور مصر في كونها أهم مصادر الثروة السمكية.

وأعطى الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، لملف تطوير بحيرة المنزلة، وهو أحد الملفات المهمة التي كلفه بمتابعتها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أولوية في متابعة كل ما يجري على أرضي، وتعددت زيارته لها بحيث ينجز ملف التطوير الذي تأخر طويلا.

ورسم الشيخ خريطة للتطوير تبدأ بعمل طريق دائرة حول البحيرة ليكون مثل حزام لها يمنع أي تعدٍ عليها فيما بعد، ثم درس معوقات تنفيذ الطريق من البيوت المبنية في حرم الطرق، أم في المسطح المائي للبحيرة فقد توجه إلى سكان جزيرة للاتفاق مع سكانها على مغادرتها وتوفير مساكن بديلة لها، ومواصلة أعمال التطهير والتكريك وإزالة التعديات.

وتنفيذا لخريطة التطوير اتخذ الشيخ 4 خطوات خلال 3 شهور منذ توليه المسؤولية:

بدأ الشيخ الملف بتشكيل لجنة تضم رئيس مراكز ومدن "المطرية والمنزلة والجمالية" إضافة إلى الثروة السمكية وعضو من هيئة الطرق والتخطيط العمراني بالمحافظة لوضع تصور فني لإزالة المعوقات لاستكمال إنشاء الطريق الدائري حول البحيرة.

وتوجه بعدها "الشيخ" إلى منطقة شرق سكة حديد المطرية والمقامة على مساحة 45 فدانا بالتعدي على البحيرة بإجمالي 510 منازل بعدد 150 أسرة مما يقرب من 4 آلاف نسمة وذلك لتحديد مسار الطريق الدائري الجاري إنشاؤه على بحيرة المنزلة لوقف أي تعديات على شاطئ البحيرة والذي يربط بين خمس محافظات هي ( الدقهلية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية ) وتفقد أعمال الرصف الجارية حالياً عليه.

وفي واحدة من أصعب النقاط الساخنة داخل البحيرة توجه "الشيخ" إلى جزيرة العزبي الواقعة داخل بحيرة المنزلة بعمق 10 كيلو مترات في نطاق حدود مركز الجمالية، حيث يقيم على تلك الجزيرة ما يقرب من 200 أسرة بإجمالي 1500 نسمة تقريبا، واستمع إلى مشاكل ومطالب سكان تلك الجزيرة ووعد بدراسة تدبير أماكن بديلة لهم خارج البحيرة تضم مساكن ومدارس ووحدة صحية وتقديم كافة الخدمات لهم، وأكد سكان الجزيرة على دعمهم الكامل لخطة الدولة في تطوير بحيرة المنزلة وأنهم على استعداد كامل لمغادرة الجزيرة فور توافر أماكن بديلة لهم يقيمون فيها.

واستهدف الشيخ مناطق التعديات، وكنت هي أصعب ما يواجه المسؤولون في العقود السابقة، وحصر 372 حوضا سمكيا علي مساحة 220 فدانا، لإزالتها جميعا، وفتح المنطقة أمام الصيد الحر، وبلغ إجمالي ما تم إزالته 85 حوضا بمساحة إجمالية 45 فدانا بمشاركة أكثر من 40 معدة.

يذكر أن أعمال التطهير والتكريك وإزالة التعديات داخل البحيرة بدأت في مايو 2017 بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهاته بتطوير كافة البحيرات الطبيعية وفي مقدمتها بحيرة المنزلة التي تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر والتي تبلغ مساحتها 250 الف فدان تقريباً .

وأكد نائب المحافظ علي حرص القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية في إطار الاهتمام ببناء الإنسان، وأن المشروع في اطار توجيهات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشروع القومي لتنمية بحيرات مصر وإعادتها أفضل مما كانت عليه لزيادة الثروة السمكية وتوفير فرص عمل والذي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني وبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.