أكثر من 204 آلاف وفاة بكورونا في العالم

خلفت جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" ما لا يقل عن 204 آلاف و696 وفاة في كل أنحاء العالم، منذ ظهور الوباء في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية، اليوم.

وشخصت أكثر من مليونين و929 ألف و630 إصابة رسميا في 193دولة ومنطقة، منذ بداية تفشي الوباء.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعليا، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب علاجا في المستشفى، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وبين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 179 ألف و800 شخص، ومنذ التعداد الذي أجري أمس السبت، تم تسجيل 3 آلاف و 961وفاة جديدة و83ألف و 386إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1105)، المملكة المتحدة (413)، والبرازيل (346).

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 54 ألف و175 حالة من أصل 956 ألف و292 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء نحو 106 آلاف حالة على الأقل.

والدول الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 26.644 وفاة من أصل 197.675 إصابة، ثم إسبانيا مع 23.190 وفاة من أصل 207.634 إصابة، وفرنسا مع 22.856 وفاة من أصل 162.100 إصابة، والمملكة المتحدة مع 20.732 وفاة من أصل 152.840 إصابة.

الوفيات في أوروبا بلغت 124 ألف و91حالة

وسجلت الصين القارية "من دون ماكاو وهونج كونج"، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر ديسمبر الماضي، إجمالي 82827 إصابة (11 إصابة جديدة بين السبت والأحد) بينها 4.632 وفاة، فيما شفي 77.394 شخصا.

وبلغت الوفيات في أوروبا، اليوم،124 ألف و91حالة من أصل مليون و368.407 إصابات، وفي الولايات المتحدة وكندا 56.811 وفاة (مليون و2932 إصابة)، وفي آسيا 7.993 وفاة (201.605 إصابات).

وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي 7.985 وفاة (162.066 إصابة)، وفي الشرق الأوسط 6.296 وفاة (155.102 إصابة)، وفي إفريقيا 1412 وفاة (31.514 إصابة)، وفي أوقيانيا 108 وفيات (8.013 إصابة).