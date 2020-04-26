ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في إيطاليا إلى 26 ألفا و644

أعلنت السلطات الإيطالية، تسجيل 260 حالة وفاة جديدة جراء وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، اليوم، وهي أقل حصيلة يومية منذ 14 من مارس الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وسجلت البلاد أقل عدد من الإصابات الجديدة بالوباء منذ 20 أبريل الجاري وهو ألفين و324 حالة، انخفاضا من ألفين و357 حالة أمس السبت.

وعدد الوفيات المسجل، اليوم، أقل بكثير من 415 حالة وفاة سُجلت أمس السبت، ويمثل ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات.

عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 197 ألفا و675 حالة

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور التفشي يوم 21 فبراير يبلغ الآن 26 ألفا و644 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 197 ألفا و675 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وارتفع عدد الأشخاص المسجلين بوصفهم حاملين للمرض حاليا إلى 106 آلاف و103 من 105 آلاف و847، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

ورقد ألفين و9 أشخاص في وحدات العناية المركزة، اليوم، مقارنة مع ألفين و102، أمس السبت، استمرارا لتراجع متواصل منذ مدة طويلة. ومن بين من كانوا مصابين أصلا، تعافى 64 ألفا و928 مقابل 63 ألفا و120 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إن 1.187 مليون شخص خضعوا لفحوص كشف الفيروس، مقابل 1.148 مليون في اليوم السابق، من إجمالي عدد السكان البالغن نحو ستين مليونا.