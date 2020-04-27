الحلقة الثالثة من مسلسل فالنتينو.. "الزعيم" يتعرض لسطو مسلح

يعرض مسلسل فالنتينو على قنوات dmc، ضمن السباق الدرامي للخريطة الرمضانية، هذا العام، ويصنف المسلسل أنه عمل كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول رجل أعمال مصري يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل، المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج رامي عادل إمام.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل فالنتينو

جاء المشهد الأول من الحلقة الثالثة من مسلسل "فالنتينو" بين الزعيم يستعيد ذكريات مصيف رأس البر مع أخته والدة المرغني، ويشتكي زوجته إليها، وكانت انتهت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل أمس بذهاب فلانتينو إلى منزل شقيقته ليجد حمدي الميرغنى "ابن أخت فالنتينو" غارقا فى النوم، بعد علمه بعدم ذهابه إلى المدرسة، ويقرر تربيته بالعصا.

ليأتي المشهد التالي بين الفنانة رانيا ياسين وزوجها الدكتور الذي أعد لها مائدة الطعام، وتنتقل الأحداث ليأتي مشهد فالنتينو وهو يجهز الأموال لتقوم عربة نقل الأموال بأخذها.

لتتعرض بعد ذلك سيارة نقل الأموال لعملية سطو مسلح، ثم يطالب "الزعيم" الشركة بتعويضه عن الأموال المفقودة ليكتشف أن المرغني لم يجدد معهم التعاقد، والشركة تقوم بنقل الأموال بصفة ودية.

كما شهدت الحلقة الظهور الأول للفنان سمير صبري والذي يقوم بدور مذيع لبرنامج بعنوان "كلام جميل" وهو برنامج للصلح بين الأزواج.

شخصية الزعيم، الذى يجسد دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، والفنانة دلال عبدالعزيز فى دور زوجته البخيلة عفاف، التى تمارس عليهم دورا سلطويا وتتحكم فى مصروفات البيت، المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فالنتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة dmc، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى dmc دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.