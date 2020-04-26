منتصر يشيد بمخرج ومؤلف "الاختيار": "الطب واحة العباقرة"

أشاد الدكتور خالد منتصر، بنجاح مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد دور الشهيد أحمد المنسي، من بطولة الفنان أمير كرارة.

وكتب "منتصر"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المسلسل يحتاج إلى عدة منشورات لشرح عناصر وأسباب نجاحه بداية من الإنتاج السخي حتى التمثيل المتقن مروراً بالتصوير والمونتاج وحتى المجاميع.

وأردف: "لكني هنا سأتحدث عن عنصرين فقط، المخرج والكاتب، من ضمن أسباب انحيازي لهذا المسلسل المتميز، أن المخرج بيتر ميمي والسيناريست باهر دويدار طبيبان، ينتميان إلى نفس واحة أطباء وفناني الأدب وأدباء وفناني الطب وهي واحة عباقرة".

وتابع: "ستتهمونني قائلين إنها شوفينية نتيجة أنني أنتمي إلى قبيلة المعاطف البيضاء التي يسكنها عشق وجنون الفن، لكن نظرة إلى سكان تلك الواحة من إبراهيم ناجي ويوسف إدريس والفخراني ومدحت العدل وحتى سليمان عبد المالك وبيتر ميمي وباهر دويدار، ستجد أنهم جميعاً مذاق مختلف وبصمة متفردة في عالم الفن والإبداع".

وأشار إلى أن بيتر ميمي كان معيداً في معهد القومي للكبد، وباهر دويدار عمل في أبو الريش ومستشفى السلام ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الطب تجربة لا تعادلها تجربة في الثراء والغنى والغوص في تفاصيل الحياة.

وواصل: "لايملك أحد صورة أشعة لدروب الروح مثل الطبيب، لن يستطيع إنسان أن يمس الكهرباء السرية لطاقة الحياة مثل الطبيب، فهو الوحيد الذي تتعرى أمامه جسدياً ونفسياً، الطبيب هو الحكيم وكل واحد من هؤلاء لديهم من عصارة الحكمة الكثير".