ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في كوبا إلى ألف و369

أعلنت وزارة الصحة في كوبا، اليوم، تسجيل 32 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى ألف و 369.

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية عن وزارة الصحة إشارتها إلى أنه تم حتى الآن إجراء الفحوصات لـ39 ألفا و828 شخصا.

وقال رئيس إدارة الوبائيات في وزارة الصحة الكوبية الدكتور فرانسيسكو دوران - في إيجازه الصحفي اليومي حول وضع "كوفيد-19"- "إن 3461 شخصا تم إدخالهم إلى المستشفى للمراقبة السريرية والوبائية، بينما تم عزل 5 آلاف شخص في منازلهم".

وأوضح دوران، أنه تم تسجيل 32 حالة جديدة أمس السبت، بينما تعافت 64 حالة، في حين توفي 3 أشخاص ليرتفع عدد الوفيات إلى 54 شخصا.

وأشار دوران، إلى أن 800 مريض حالتهم مستقرة، فيما هناك 12 مريضا حالتهم حرجة وخطيرة.