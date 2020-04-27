دينا الشربيني عن "لعبة النسيان": أفضل دائما أدوار "السسبنس" والألغاز

علقت الفنانة دينا الشربيني، على دورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، ضمن السباق الرمضاني الجاري، موضحة أن ردود أفعال المشاهدين على العمل ممتازة، معربة عن سعادتها البالغة بآراء الجمهور كونها تعبت هي وفريق عملها في تصوير المسلسل في الظروف الراهنة.

وأضافت "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنها دائما ما تفضل اختيار الأدوار التي بها "سسبنس"، كما في مسلسل "لعبة النسيان"، ومن قبله "زي الشمس"، حيث إن طبيعة المصريين تعشق هذه النوعية من الأعمال.

وتابعت: "الدليل على ذلك أن المصريين يحبون دائماً الكلمات المتقاطعة وبالتالي المسلسلات من هذه النوعية تجذب الجمهور"، مؤكدة أن كل نوع من أنواع الدراما له جمهوره سواء الكوميدي أو الرومانسي لكنها تفضل الأعمال التي تعتمد على لغز لأنها جاذبة للجمهور، كما أن مسلسلها "مليكة " الذي عُرض منذ عامين يعتمد على نفس الفكرة حيث كانت الأدوار مركبة.