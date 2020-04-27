دينا الشربيني: مرعوبة من كورونا.. ولو الموضوع بإيدي مكنتش كملت شغل

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن الصعوبة التي واجهتها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي يُعرض في السباق الرمضاني على شاشة "mbc مصر" هو أن دورها كان مركبا جدًا، خاصة مع عودة الذاكرة للبطلة "رقية" على مدار الحلقات واعتماد البطلة على القيام بدور عدة شخصيات.

وأضافت "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنها كانت مخضوضة بشدة من شكل الشخصية المركبة لكن العمل أعجبها بشكل كبير للغاية، مؤكدة أنها حتى الآن لم تنتهي من تصوير باقي العمل، ومازال التصوير مستمر في ظل الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وتابعت: "كنا في حالة ترقب حتى انتهاء القائمين من اعتماد الإجراءات الاحترازية، موضوع كورونا مخوفني وببقى مرعوبة وأنا نازلة الشغل، لو كان الخيار بيدي لكانت لن تكمل التصوير".