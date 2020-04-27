أرملة المنسي: صناع "الاختيار" اهتموا بأدق التفاصيل

قالت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسي، إن دور الفنان أمير كرارة بمسلسل "الاختيار" ليس مجرد تمثيل بل اقترب بشدة من الحقيقة والواقع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "إكسترا نيوز": "بنقعد كلنا نتفرج على المسلسل سواء أولادي حمزة وعليا وعلي، وبنقعد مع والدي ووالدتي واخواتي وأطفالهم وبنتفرج عليه تاني حتى في الإعادة".

وتابعت: "صناع المسلسل منسوش أي حاجة واهتموا بكل تفصيلة، وكان صناع المسلسل بيسألوا على كل تفصيله، سواء الألوان اللي بيحبها، ونوع الأكل وقعدته في البيت بتكون إزاي، وإيه اللي بيحبه وكل دا جاوبت عليه".