"النقل": لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا في جميع الموانئ المصرية

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، خضوع كل الواردات في الموانئ المصرية للتعقيم، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا في الموانئ أو بين العاملين فيها على مستوى الجمهورية.

وكشف الوزير عن الاشتباه في سائقين يعملون بين مينائي سفاجا ونويبع بإصابتهم بفيروس كورونا وتم احتجازهم في المستشفى وحصلوا على عينات منهم، وتبين أنها سلبية لفيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أن كل السفن تخضع للتعقيم والتطهير وأن طواقم السفن نفسها يقابلها أفراد من الحجر الصحي ويوقعون الكشف الطبي عليها.

ولفت الوزير إلى أن بعض الشركات تقوم بأعمال التعقيم بشكل مجاني وتمد الموانئ بمواتير وسيارات التطهير وتقوم بتعقيم السفن الداخلة للبلاد.