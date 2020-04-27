أرملة المنسي: "الاختيار" بيعرف الناس طريق الخير والشر ويقولهم اختاروا

قالت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسي، إن الهدف من وراء مسلسل "الاختيار" أن يعرف الناس بطولات الشهداء وكيف كانت حياتهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "إكسترا نيوز": "الناس تعرف الشهيد واللي عمله وإنه ميتنسيش ومن أول حلقة نعرف الناس طريق الخير والشر".

وتابعت: "كل إنسان مسؤول عن اختياراته، وربنا أعطانا العقل وأعطانا معطيات كثيرة، وكل واحد مسؤول عن اختياراته، واللي بيختار الشر وبيصر عليه وبيتحذر ويصر في الآخر بيروح لمكان تاني محدش يتمنى يروحه".

واستطردت: "المسلسل يرصد أحداثا حقيقية تماما، وحصل إن الشهيد أحمد المنسي كان مع الإرهابي هشام عشماوي في كتيبة واحدة واشتغلوا واتعاملوا مع بعض، وكانوا في الكلية الحربية بيقضوا أوقات سوا أكتر مبيقضوها في بيوتهم، وبيبقوا مترابطين أكتر من الأشقاء، وبعد كل دا واحد بياخد خط الخير وواحد خط تاني فلازم الأجيال تعرف بعد كدا".